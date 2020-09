All'interno della casa del Grande Fratello Vip dove c'è anche Enock Baruwah, il fratello di Mario Balotelli, una delle storiche ex-dell'attaccante oggi svincolato ed ex-Brescia, la bellissima modella Dayane Mello, ha confessato di provare ancora qualcosa per Super Mario.



Dichiarazioni che non sono passate inosservate, ma che non sono neanche piaciute a Balotelli che ai microfoni di Chi ​ha confessato che: "Sono fidanzato e innamorato, non voglio interferenze. Dayane non la sento da tempo, sia chiaro".



La nuova fiamma è una vecchia conoscenza della tv italiana essendo stata protagonista di Uomini e Donne e di Temptation Island. Si chiama Alessia Messina ed è già seguitissima sui social in cui spesso mette in mostra un fisico da urlo.



Ha fatto bene Mario? Ecco le foto di entrambe le ragazze nella nostra gallery. Chi preferite?