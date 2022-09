Mario Balotelli a été aperçu en train de tituber à la sortie d’un bar à Lausanne le week-end dernier.



Depuis cette vidéo, l’attaquant italien n’est plus réapparu à l’entraînement avec le FC Sion.



(@nau_live) pic.twitter.com/PHwQ3Z8NAV — Actu Foot (@ActuFoot_) September 16, 2022

Non sembra iniziare nel migliore dei modi l'avventura dinello scorso weekend. Secondo Actu Foot, da allora Balotelli non si è più visto in allenamento con la squadra di, l'ex Inter e Milan è entrato dalla panchina nelle ultime due partite di campionato vinte 2-1 con Basilea e San Gallo.