Balotelli: 'Bastoni-Duda? Io espulso per molto meno. Dimarco su Henry esultanza assurda'

L'ex attaccante di Inter e Milan, Mario Balotelli, ha parlato a TvPlay dell'ultima giornata di campionato e in particolare si è espresso sia sull'episodio Bastoni-Duda, sia sull'esultanza di Dimarco in faccia ad Henry al momento del rigore sbagliato.



ESPULSO PER MOLTO MENO - "Quello di Bastoni su Duda è un fallo clamoroso. Non è un intervento violento, non fa male all'avversario, ma è un fallo clamoroso. È un intervento a palla lontana, io sono stato espulso per molto meno. L'esultanza di Dimarco è assurda, non ci comporta in questo modo, non si esulta in faccia a nessuno".