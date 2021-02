Mario Balotelli si schiera al fianco di suo fratello Enock Barwuah. In una storia su Instagram (#fuoriAlda), l'attaccante del Monza ha chiesto l'espulsione dalla casa del Grande Fratello VIP della giornalista Alda D'Eusanio, accusata di aver pronunciato un epiteto razzista in diretta tv.



Invece così non è stato e lo stesso Balotelli ha poi scritto su Twitter: "Il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più dimostrazione di un ignoranza inaccettabile. Ragazzi come dico sempre l'Italia è il paese più bello al mondo rovinato da pochi deficienti. Deluso e triste".



Dal canto suo Enock ha commentato: "Perché questo tipo di persone esistono ancora? Perché fa ridere questa battuta? Perché ancora non è punibile con sanzioni a vita? Perché non è più grave di una bestemmia?".