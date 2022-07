Mario Balotelli rimpiange il Napoli. L'attaccante italiano dell'Adana Demirspor ha dichiarato a Sky dopo l'amichevole pareggiata 2-2 con la squadra di Spalletti: "Ho sempre detto che per me sarebbe stato un sogno giocare a Napoli. Rispetto tantissimo il presidente De Laurentiis, ma penso che non mi abbia mai voluto".



NAZIONALE - "E' la cosa più bella che c'è, poi ognuno fa le sue scelte e io le rispetterò sempre. Fisicamente sto benissimo e le qualità ci sono, vedremo".