Mario Balotelli è pronto a debuttare in Serie B. Convocato da mister Brocchi, l'attaccante italiano del Monza partirà dalla panchina domani contro la Salernitana prima in classifica. Quasi dieci mesi dopo l'ultima partita giocata con il Brescia sul campo del Sassuolo lo scorso 9 marzo.



L'ex calciatore di Inter e Milan (con un ingaggio di 250 mila netti a stagione) ha perso 5 chili di peso in venti giorni, seguito quotidianamente da Adriano Galliani: "È arrivato con le migliori intenzioni - racconta il dirigente al Corriere della Sera - , ora dipende solo da lui. Mi sembra molto motivato e per quel che riguarda il valore che dire? Le sue qualità tecniche sono indubbie: al Milan nella stagione 2013/2014 ci trascinò con i suoi gol in Champions League. E anche qui a Monza, l'allenatore e i giocatori mi dicono che, per come tocca lui il pallone, sembra di un'altra categoria".



Queste invece le parole di Cristian Brocchi: "Mario si è allenato bene, ma chiaramente non possiamo pensare che sia già al cento per cento".