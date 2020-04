Mario Balotelli, attaccante del Brescia, parla in diretta su Instagram con Thierry Henry: "Cinque giocatori da prendere? Pirlo sicuramente. Devi giocare con lui, ti garantisce dieci gol all'anno. Ma solo cinque? Portiere Difficile, per la mia esperienza non dirò il migliore al mondo. Julio Cesar, all'Inter è stato il migliore".



TERZINO DESTRO E SINISTRO - "Non ho idea. Maicon a destra, Maxwell a sinistra: la sua tecnica era incredibile, wow".



DIFENSORI CENTRALI - "Cannavaro e Nesta".



CENTROCAMPO - "Pirlo davanti alla difesa, Yaya Touré e Gerrard. E Cassano dietro le punte".



ATTACCANTI - "Ronaldo, il brasiliano. L'originale. E Messi".