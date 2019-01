La telenovela attorno al futuro di Mario Balotelli è a un passo dalla chiusura. L'attaccante italiano era alla ricerca di una risoluzione anticipata del suo contratto in scadenza con il Nizza e, oggi, è arrivata la fumata bianca definitiva. Secondo quanto riportato da RMC Sport in francia è arrivato in questo istante l'accordo con il Marsiglia.



Balotelli ha trovato l'intesa per un contratto di 6 mesi fino al termine dell'anno con il Marsiglia e l'attaccante italiano è atteso domani in città per sostenere le visite mediche di rito e firmare i contratti. A Balotelli andrà anche un ingaggio superiore rispetto a quello che attualmente percepisce dal Nizza.





