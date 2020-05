Mario Balotelli e il Brescia sono vicini a dirsi addio. Oggi, come racconta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante non si è presentato all'allenamento. "Dal club filtra un no comment ma la tensione è molto alta", si legge. Le parti a fine campionato si saluteranno: lo faranno subito perché l'intenzione di tutti è comunque di completare questa stagione, il contratto di Mario prevede il via libera in caso di retrocessione; ma anche se così non fosse, l'attaccante ex Manchester City sarebbe destinato all'addio perché le proposte non mancano: si è mosso il Vasco da Gama in Brasile ma non solo, anche il Botafogo è interessato come raccontato da La Gazzetta dello Sport. Più difficile l'opzione Turchia, Balotelli valuterà più avanti con calma. Ma il futuro a Brescia è tutt'altro che scontato, anzi: mai così vicino all'addio.