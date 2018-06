Insomma, nel giro di pochi giorni Balotelli è tornato a far parlare di sé, immancabilmente anche in chiave mercato. Due prestazioni che potremmo definire ‘dimostrative’ per quanti ancora non credono, più per abitudine che per un’oggettiva e serena valutazione, alla competitività del campionato francese, dove il ragazzone ex Inter e Milan ha segnato quest’anno la bellezza di 18 gol. Serve altro? Sì, vorremmo tutti che Balotelli tornasse, in fondo in fondo. E forse lo vuole anche lui, anzi, così pare. Ecco che allora si è parlato di(al di là delle parole freddine di ADL: “Non è una priorità”) e di, quali possibili destinazioni, o addirittura die persino della neopromossa. Per tacere di quanti lo vedono ancora all’estero, magari al(che avrebbe tanto bisogno di una prima punta, come si è visto in finale di) o al limite al, dove è stato appena ingaggiato, il tecnico svizzero che lo ha fatto rinascere ain questi ultimi due anni. Tuttavia, se è difficile pensare che Balotelli possa tornare in Italia per una piccola, altrettanto difficile è vederlo titolare in una big tipo Napoli o Roma. Eppure il Di Fra lo apprezza (“Un giocatore con qualità. Lo avevo già cercato quando ero a Sassuolo”), mentre il Napoli con l’arrivo di Ancelotti potrebbe anche cambiare qualcosa dal punto di vista tattico.Innanzitutto bisognerà vedere l’estate diQualora il belga dovesse partire (scenario al momento lontano ma non impossibile), la presenza davanti del solorichiederebbe certamente l’innesto di un rinforzo di spessore, capace di competere per una maglia da titolare non scontata. Il polacco infatti, viste le numerose assenze causa infortuni, non può dare troppe garanzie né da un punto di vista tecnico né di tenuta fisica.nel caso in cui il Napoli non riuscisse ad affondare altri colpi diciamo così più eclatanti (o chi per lui). Se poi Mertens dovesse invece rimanere, ricordiamoci che l’ex tecnico delpredilige il 4-2-3-1 (assieme al famoso ‘albero di Natale’): a differenza di Sarri, che usava questo modulo a partita in corso, Ancelotti potrebbe impostare il suo gioco a partire dalla convivenza di Mertens e Milik. O di Mertens e Balotelli, se preferite. Sotto, in un Napoli-Chievo di fine anno, Insigne cerca l’ariete oltre la linea difensiva clivense, mentre il belga gli si fa sotto, andando incontro al pallone. Ma Balotelli ha imparato ad attaccare lo spazio come in questo caso fa benissimo il centravanti polacco?Pare di sì. E la partita degli Azzurri contro la, in particolare il secondo tempo, starebbe lì a dimostrarcelo. Vi sottopongo un caso abbastanza evidente: proprio Insigne, appena entrato in campo, premia il taglio profondo (stile Mertens) di un incredibilmente dinamico e volitivo Balotelli. L’intesa emersa dentro e fuori dal campo con il fantasista napoletano potrebbe forse avere peso in un’ipotetica trattativa.Non so voi, ma io non me lo ricordavo così, Balotelli al Milan. Qualcosa è cambiato. Un tempo si defilava o giochicchiava spalle alla porta, lontano dall’area di rigore. Si rendeva innocuo da solo, depotenziandosi. Adesso finalmente attacca l’area con cattiveria, come dimostrano i tanti gol segnati in stagione non più da fuori, ma in the box (tolti 6 su rigore, 9 su 18 in Ligue 1; tolti 2 su rigore, 4 su 6 in Europa League). Ma poi avete visto come ha bullizzato Umtiti? Ci torneremo.Quanto al talento, osserviamo la conclusione di questa stessa azione e gustiamocela un attimo. Una puntata improvvisa, in diagonale, alta di poco sopra la traversa. Preparata da due tocchi rapidi, sempre di destro: il controllo e un colpetto per aggiustarsela d’esterno. La cosa che sorprende è l’imprevedibilità nella prevedibilità. Balotelli non ama usare il sinistro (altro esempio nel primo tempo, quel tiro d’esterno dal limite, sempre sopra la traversa..), e ciò in parte lo rende leggibile (è per questo che Umtiti gli lascia tutto questo spazio, qui sotto?). Nondimeno entro quella prevedibilità, l’estro vien fuori. D’istinto, in controtempo sul portiere e sul difensore. Fosse stata appena più bassa, quella puntaccia insolente, che gol che avrebbe fatto!Dicevo del duello con Umtiti: Balotelli ha avuto la meglio su di lui in quasi tutti i contrasti. Con la forza fisica e con un po’ di mestiere, di gioco sporco. Tipo quello che gli è servito per proteggere palla e scaraventare a terra il difensore francese, poco prima di guadagnarsi la punizione dal limite da cui sarebbe nato il gol di Bonucci. Ha proprio ragione il Mancio: “In partite così lui ci sta, meglio di alcuni suoi compagni più giovani”. Ci sta tecnicamente, ci sta fisicamente.Il dinamismo espresso e questa fame rigenerante saranno piaciuti senz’altro a Di Francesco, l’allenatore della Roma. C’è però un problema: Dzeko non si tocca, e in più il tecnico pescarese avrà ancora il compito di valorizzare Schick nel ruolo di vice-Dzeko. Cosa andrebbe dunque a fare alla Roma Balotelli? Ormai è una prima punta. Può forse accontentarsi di essere una seconda linea uno che ha segnato in stagione (Coppe e Nazionale compresa) la bellezza di 27 gol?