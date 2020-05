In un singolo che ha fatto registrare quasi 300 milioni di visualizzazioni, il rapper Diddy, insieme al suo gruppo Dirty Money, cantava: "I'm coming home, tell the world I'm coming home, let the rain wash away all the pain of yesterday". Letteralmente, "". Una sofferenza che, per Mario Balotelli, era legata alle tante delusioni sul campo. Gli ultimi tre anni di carriera, infatti, lo avevano visto girovagare in cerca di fortuna in Francia, tra Nizza e Marsiglia, senza però trovare quella consacrazione a lungo cercata.Brescia: la sua casa, la sua gente, le lacrime di mamma alla chiusura della trattativa. "Qui posso dare più che altrove" ripeteva Mario in quel lontano 19 agosto, giorno della presentazione con le Rondinelle.. Indole sposata inizialmente anche da Massimo Cellino, colui che ci aveva creduto e aveva scommesso in maniera incosciente. Tentativo fallito.Il ritorno di Mario a casa non ha dato i frutti sperati. Quella che doveva essere la stagione della rinascita, in un palcoscenico romantico,. E non soltanto per i soli 5 gol in 19 partite (il Brescia è ultimo in classifica), ma anche per".. Nelle scorse ore ha attaccato chi lo criticava ("basta scrivere putt...e"), ma il futuro appare sempre più lontano da Brescia. I 3 milioni bonus appaiono utopia (servono la salvezza delle Rondinelle e altri 10 gol in 12 partite), così come la permanenza. In caso di retrocessione, inoltre, il contratto potrebbe essere risolto. Su di lui c'è il, ma crescono le sirene dal Sudamerica. A quello del, infatti, si è aggiunto l'interesse di. Dall'Europa al Brasile, in un salto al contrario rispetto al naturale percorso delle stelle del calcio.