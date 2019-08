L'attaccante italiano è libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Marsiglia a parametro zero e ora deve prendere una decisione importante sul proprio futuro. Intanto, come racconta il Corriere della Sera, Balotellial parco Tarello o negli oratori di Mompiano e di Sant'Andrea.. E mantenere così la promessa fatta al suo padre adottivo Franco, morto 4 anni fa.Pronta a scatenarsi sul mercato, infatti i viola cercano anche un esterno offensivo: si fanno i nomi di(Milan),(Udinese),(Sassuolo) e, cercato pure da PSV Einshoven e Lokomotiv Mosca dopo essersi svincolatosi dal Bayern Monaco. In uscita c'è, nel mirino di Cagliari e Sampdoria. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com