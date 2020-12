Riecco. Dopo l'anno al Brescia e qualche mese da svincolato, Supermario riparte da Monza. "Ringrazio il presidente Berlusconi e Adriano Galliani per quest'opportunità, farò di tutto per aiutare il Monza a volare in Serie A" ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport, che spiega come l'ex attaccante della Nazionale guadagnerà 500 mila euro per sei mesi., intanto, parla alla Rosea: "Se ci credo ancora? Certo. Mario è un bravo ragazzo e anche oggi nel nostro colloquio ne ho avuto la conferma. Ho notato tutta la sua disponibilità. Del resto gliel’ho ripetuto: 'Non fidarti degli adulatori. Se sarà necessario sentirai i miei rimproveri. Ma saranno per il tuo bene'. E nei suoi occhi ho letto l’intesa, quella che cercavo"."Se condivide il giudizio? Ovviamente. Gli avevo accennato la mia idea già martedì, quando ero andato a trovarlo, e avevo avuto ampio mandato. Così, a fine incontro, ha voluto parlargli, per dargli il benvenuto e un in bocca al lupo"."La disponibilità di Mario, ma anche quella di Mino Raiola che ha rinunciato a qualsiasi commissione. Con questi presupposti ci siamo messi a trattare sapendo già che saremmo arrivati all’accordo. Tant’è vero che entrambi hanno accettato che fossi io a fare le cifre"."L’infortunio di Finotto ci ha privato di un attaccante centrale per l’intera stagione. Quindi eravamo a caccia di un rinforzo per il reparto offensivo. Sia Brocchi che il d.s. Antonelli hanno condiviso questa scelta. Ma ora non mettiamo pressione a Balotelli. L’esperienza, dopo 43 anni di mercato, mi insegna la massima cautela. Quante volte pensavo di aver fatto un colpo e poi rimanevo deluso. Oppure accadeva il contrario. Quindi piano con i proclami".