Il solito Mario Balotelli è intervenuto a TvPlay rispondendo ad una curiosità/domanda di mercato che riguarda al Paris Saint Germain. L'ex attaccante di Inter, Milan e non solo, oggi tornato in Turchia, ha prima detto no ad un eventuale approdo al PSG salvo poi scherzando tornare indetro davanti ad una possibile maxi offerta economica



MAI AL PSG, MA PER 10 MILIONI... - "Se domani mi chiama il Psg ci vado? No, assolutamente no. Ho giocato a Nizza, ho giocato a Marsiglia, non andrei mai al Psg. Mi offrono 10 milioni? A 10 milioni sì... Anche se mi chiama la squadra di Enock e mi dà 10 milioni vado a giocare con mio fratello. Porto rispetto a loro, però poverini hanno Enock che fa gli autogol... ".