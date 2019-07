Svincolato, ancora senza squadra e ormai snobbato dai top club: il futuro immediato di Balotelli, tornato di recente agli onori (si fa per dire) della cronaca per la bravata del motorino in mare, resta appeso. Le ultime voci parlano di un interessamento del West Ham e la pista viene confermata dai trader di Snai: la destinazione inglese è quella con la quota più bassa, 2,15, tra i possibili approdi del giocatore. Per un ritorno in Italia, dopo tre stagioni all’estero, le piste più calde sono quelle che portano a Parma (5,00) e Firenze (7,50). Una nuova esperienza al Milan, riferisce Agipronews, vale 10 volte la scommessa, così come un ingaggio con il Napoli e con la Sampdoria. A 10 anche l’arrivo nella Mls statunitense o nel campionato cinese. Nei giorni scorsi si è fatto avanti il Brescia di Cellino, ma i bookmaker rimangono scettici su una esperienza calcistica di Super Mario a due passi dai luoghi in cui è cresciuto: l’ipotesi vale 25 volte la posta.