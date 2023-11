Come riporta l'Ansa, Mario Balotelli, 33enne attaccante dell'Adana Demirspor, per ragioni ancora da accertare è uscito di strada e ha distrutto la sua auto in serata. È accaduto in serata in via Orzinuovi. Balotelli è uscito illeso barcollando dall’abitacolo della vettura. Tutti gli airbag dell’auto di Balotelli sono scoppiati e il calciatore è stato medicato dal personale sanitario e sottoposto all'alcoltest. Sky aggiunge che secondo quanto riferito da un funzionario della Polizia locale, l'ex Inter e Milan avrebbe invece rifiutato il palloncino.