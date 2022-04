Mario Balotelli, attualmente all'Adana Demirspor, club turco, ha parlato al canale argentino di ESPN, annunciando dove vorrebbe giocare un giorno: "Mi piace il Boca Juniors. Mi piacerebbe giocare lì un giorno. Se mi chiama Riquelme ci vado subito. Tutti i bambini in Europa sono cresciuti guardando i video di Maradona e di Riquelme. Voglio giocare lì almeno per un anno della mia vita".