Balotelli: ‘Napoli in crisi? Io sono qua’

Mario Balotelli vuole lasciare l’Adana Demispor per tornare in Italia: ecco quanto dichiarato a Tv Play: "Io sono qua (ride, ndr). Quando vinci il campionato, la stagione dopo è più dura. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. Il metodo migliore è solo lavorare. Il ritiro? L'ho sempre visto come una soluzione della società per far vedere da fuori che si prendono decisioni. Non sempre il ritiro aiuta, anzi alle volte è peggio. Però è normale che se il club deve dare spiegazioni ai tifosi, quello è il modo più semplice".