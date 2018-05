Napoli e Roma si sono mosse per prime, ma ci sono almeno altre due squadre in fila per Mario Balotelli. Dopo l’ottima stagione al Nizza e il ritorno imminente in Nazionale, SuperMario è tornato protagonista anche nelle quote dei bookmaker, per i quali il futuro dell’attaccante sarà ancora in Francia: il Marsiglia di Rudi Garcia è ora la prima scelta sul tabellone Snai, dove è offerto a 2,50. Passo indietro per la Roma, avanti fino a qualche giorno fa e ora data a 4,00, alla pari con il Borussia Dortmund. Più in alto l’opzione partenopea, con il Napoli piazzato a 5,50, poi si va in doppia cifra per il Monaco e per un altro anno al Nizza, entrambe ipotesi a 10 volte la posta.