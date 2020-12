. Non ha usato giri di paroleper spiegare l'arrivo di Mario Balotelli al Monza . Un colpo da favola per la Serie B, un'altra occasione per l'attaccante classe '90 di far ripartire una carriera fermatasi in maniera brusca a Brescia. Poco più di sei mesi di contratto e un ingaggio 'al ribasso', se si considera cheche era molto vicino alla fumata bianca. Supermario riparte da Monza, da lunedì sarà in città per le visite mediche di rito e la firma del contratto fino al termine della stagione per poi mettersi subito a disposizione di Brocchi:, poche per una squadra che ambisce al doppio salto di categoria dopo la promozione dalla C della scorsa stagione:, si va dalle 11 marcature del Frosinone alle 24 record del Lecce, con le altre che gravitano tra i 16 e i 18 gol. Serve quindi un impulso al reparto offensivo che, già orfano dell'infortunato, al momento ha messo insieme 7 delle 9 reti realizzate: 3 di, 2 a testa per(completano i gol di). Fari puntati quindi su Balotelli, che vuole tener fede alla sua: nella primissima esperienza in A con l'si sbloccò alla quinta presenza (seconda da titolare), meglio fece al ritorno in Italia con ilnel 2012/13 con doppietta alla prima e quattro gol nelle prime tre; efficace da subito anche nella sua seconda avventura rossonera (gol alla terza presenza, la prima da titolare) e al, realizzando alla seconda presenza in casa del Napoli.- Precedenti che fanno ben sperare il Monza, ma per vedere il miglior Balo in azione sarà necessario un po' di tempo: vero che l'attaccante si è sempre allenato e tenuto in forma individualmente, il tutto ampiamente documentato sui social, ma non bisogna dimenticare che. Ritrovare condizione e ritmo partita per garantire gol preziosi: per il Monza, che ne ha bisogno per risalire la classifica, e per lo stesso Supermario, che a essi lega parte dell'ingaggio e il proprio futuro. Le porte per una conferma sono aperte, tutto passa dai suoi piedi: ultima chiamata per Balotelli,@Albri_Fede90