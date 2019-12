Valentino Rossi non vince una gara in MotoGP da due anni e mezzo, ma è ancora in testa a una classifica. Anche nel 2019 il pilota della Yamaha guida la classifica generale dell'Osservatorio Social Vip: con un totale di 26,7 milioni di followers tra Facebook, Twitter e Instagram è ancora lo sportivo italiano più seguito.



Il Dottore mette in fila il mondo del calcio: dietro di lui sul podio ci sono Mario Balotelli (re di Instagram con 9,1 milioni di follower) e Andrea Pirlo. A seguire Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Stephan El Shaarawy, Carlo Ancelotti, Claudio Marchisio, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Marco Verratti.



Sale al 20° posto Federico Bernardeschi, l'unico a crescere sensibilmente anche su Facebook oltre a Francesco Totti. Su Instagram guadagnano posizioni Lorenzo Insigne (21°) e Jorginho (22°), new entry nella Top 50 Nicolò Zaniolo (45°).