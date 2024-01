Balotelli, riflessioni in corso: ci pensano tre squadre di Serie A

Secondo quanto ricostruito da Footmercato, tre squadre di Serie A sono attualmente nel bel mezzo di una riflessione sulla fattibilità di un arrivo di Mario Balotelli, attaccante dell'Adana Demirspor ed ex di Milan e Inter. L'Udinese, attualmente 16° in campionato, è alla ricerca di rinforzi per la propria rotazione offensiva. Anche la Salernitana ci sta pensando, in sostituzione di Boulaye Dia (in partenza). E infine l'Empoli sta ragionando sul nome di Balotelli, nella speranza di potersi salvare e mantenere la categoria.