La rivincita di Mario Balotelli, ora anche rimborsato dopo essere stato assolto. Il tribunale di Vicenza ha condannato in sede civile l'avvocato Roberto Imparato a due anni e tre mesi con un risarcimento di 80 mila euro da pagare all'attaccante italiano del Sion.



Oltre 5 anni fa, quando Super Mario giocava nel Brescia, frequentava una ragazza bassanese conosciuta l'estate prima a Nizza. Citato in concorso con la ragazza (allora minorenne), Imparato aveva organizzato un vero e proprio ricatto, fornendo ad Alfonso Signorini una registrazione tendente a provare una presunta violenza carnale del giocatore. Al quale aveva chiesto 100 mila euro per il suo silenzio: "Con quei soldi mi farò una Ferrari gialla e un'altra blu".

Invece diverse intercettazioni hanno provato l'innocenza di Balotelli, già assolto dalle accuse lo scorso agosto dal tribunale di Brescia.