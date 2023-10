si è preso la scena al Festival dello Sport e tra le varie dichiarazioni ha fatto rumore anche l'attacco a: "Quando un ragazzino ha l'occasione di sfruttare il suo talento... Lui ha avuto tante occasioni, non ne ha sfruttata neanche una. Ce ne sono tanti che vogliono avere solo un'occasione, lui ha perso tutte le occasioni che ha avuto. Se lo si può paragonare a Leao? No no, non si può neanche paragonare. Se fa gol là è un genio. Solo i geni capiscono cosa devono fare lì. Per questo lui è là e Balotelli è in tribuna".- Dopo le bordate di Ibra non è tardata la replica di Balotelli, affidata a una foto eloquente: l'attaccante dell'Adana Demispor ha pubblicato, con tanto di tag a Zlatan e cuore ironico, trattandosi di un trofeo che lo svedese non è riuscito a conquistare in carriera.