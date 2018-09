Mario Balotelli, attaccante del Nizza e dell'Italia, è tornato nel mirino delle critiche dei tifosi italiani. Su Instagram il 9 azzurro ha commentato un posto di Sky Sport su Instagram che lo riguardava: "Leggere i commenti della gente e vedere quante persone mi odiano in Italia fa davvero piacere. Be quando andranno le meglio le cose speriamo che continuino a odiarmi e non sopportarmi giusto per essere coerenti. PS di sicuro un motivo vero e valido c'era del perché non volevo tornare nella Serie A penso che sia chiaro ora".