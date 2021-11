Mario Balotelli oggi gioca con l'Adana Demirspor, in Turchia. Nel corso di una live su Twitch con OCW Sport ha mostrato la sua volontà nel tornare nel giro della Nazionale e non solo. L'ex attaccante di Milan e Inter (tra le altre) ha parlato anche del Napoli:



"Se dovessi tornare in Italia mi piacerebbe giocare a Napoli, l'ho sempre detto, anche negli anni passati. Ci sono state anche delle trattative però non sono mai andate a buon fine. È chiaro che andare a Napoli mi farebbe piacere anche perché lì c'è mia figlia".