Mario Balotelli è profondamente legato alla Lombardia, come testimoniano le maglie indossate in Italia. Lumezzane, Inter, Milan e, ora, Brescia sono le squadre per cui SuperMario ha giocato e con le quali ha saputo (soprattuto in passato) regalare spettacolo. Il suo lungo girovagare lo potrebbe portare, nella prossima stagione, in un’altra città della Lombardia. Secondo i betting analyst, infatti, il numero 45 più famoso del calcio italiano potrebbe approdare al Monza fresco di promozione in Serie B: il suo passaggio in maglia biancorossa è in lavagna a 5,00. Berlusconi e Galliani vogliono un nome di peso per festeggiare la vittoria del campionato di Serie C e per tentare l’assalto alla massima categoria. Balotelli, nei vari campionati italiani, ha disputato 143 partite segnando 52 reti: la sua stagione migliore rimane quella al Milan, nel 2013-2014, quando realizzò 14 reti in Serie A. All’epoca, la società rossonera era ancora nelle mani della coppia che oggi guida il Monza.