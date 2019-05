Attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram,ha salutato Rudi Garcia, che non sarà più l'allenatore dell'Olympique Marsiglia. Il centravanti italiano ha dichiarato: "Mister grazie per questa possibilità breve ma intensa e bella!! In bocca al lupo per il tuo futuro e chissà di poter essere un giorno ancora un tuo giocatore! Ps: sono felice di averti conosciuto come persona perché sei davvero un GRANDE UOMO prima che un grande allenatore".