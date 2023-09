Mario Balotelli, attaccante dell'Adana Demispor è intervenuto in diretta a TvPlay per parlare del suo futuro e fra il serio e il faceto, scherzando, si è riproposto al Milan dicendo no all'Inter.



VICE-GIROUD - "Serviva un giocatore più giovane? Eccomi qua. Il problema del Milan è che i giocatori giovani che prendi poi si devono confrontare con San Siro che non è uno stadio come gli altri, servono giocatori di personalità".



PIOLI - "Pioli mi piace, ma se Leao non sta bene il Milan fa ben poco. Se Leao ha una giornata no, è difficile che il Milan vinca”.



IL RAPPORTO CON MOU - "Mourinho non è mai stato un allenatore dal grande gioco. Lui è più carismatico, ti dà la grinta e cattiveria agonistica. Ha le sue idee di gioco, ma non va troppo per la tattica. Ha un bel carattere Mou. È particolare. A me faceva morire dal ridere. C’erano anche scontri, però ti motivava. Tirava fuori il meglio e il peggio di te. Quell’Inter in cui ho giocato era una rosa di 25 fenomeni".

"Mourinho è arrivato alla Roma e ha vinto la Conference League, ma è un allenatore che vince sempre. Ed è un qualcosa che devi avere dentro. Non si può attaccare sempre Mourinho: è inattaccabile. Anche Mancini all’Inter aveva la rosa, però non ha vinto come Mou”."Fare la quarta punta dopo il ko di Arnautovic? L'ottava magari (ride, ndr.), io sto bene all’Adana"."Arabia Saudita? Se il progetto funziona, anch’io vado fra qualche anno”.