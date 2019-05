L'attaccante italiano del Marsiglia ha scritto sui propri social network: "Una semplice riflessione per voi, politica di tutto il mondo. Non pensate chedal continente?. Perché lo lasciano? Guerre? Malattie? Ignoranza? NO! Povertà? E come fa l'Africa a essere povera essendo il continente più ricco del pianeta? Esatto! La risposta la sanno tutti, ma conviene tacere e far finta di niente, vero?