Per una sera la Turchia si tinge di tricolore. Italiani in primo piano nei due anticipi dell'ottava giornata di Super Lig: l'Adana Demirspor ha vinto 2-1 sul campo dell'Antalyaspor con gol di Balotelli e Montella in panchina; nell'altra gara, il Karagumruk di Farioli - ex collaboratore di De Zerbi e cercato dallo Spezia in estate - ha vinto 3-1 contro il Basaksehir dove Stefano Okaka ha giocato più di un'ora prima di essere sostituito.



CANNONIERE - Doppietta dell'ex Milan Andrea Bertolacci, che con i due gol di oggi ha agganciato il compagno di squadra Pesic al primo posto nella classifica cannonieri con cinque reti. Seconda vittoria di fila per Montella, Farioli aggancia la zona europea: italiani alla conquista della Turchia.