Mario Balotelli può davvero tornare a giocare in Italia, il suo ritorno in Serie A è sempre più vicino. L’attaccante, svincolato dopo la scadenza del contratto con il Marsiglia, ha ormai due offerte sul tavolo: Brescia e Flamengo. Nella giornata di ieri - in particolare nella serata - c’è stata un’accelerata del presidente Cellino per il giocatore, che ieri ha compiuto 29 anni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Super Mario e il Brescia sono ormai promessi sposi e nelle prossime ore potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale dell’operazione.





SCELTA DI CUORE - La ricca corte del Flamengo non ha convinto l’attaccante, che è ormai pronto a tornare in Serie A dopo tre anni. Pronto un contratto triennale per Balotelli con il Brescia, che ha scelto di tornare a casa, nella sua città. Super Mario vuole ripartire da zero per provare a convincere il commissario tecnico della Nazionale Mancini a portarlo all’Europeo. Balotelli ha scelto il Brescia, declinando la proposta economicamente più vantaggiosa dal Brasile. Si attende ormai solo l'annuncio ufficiale.