Mario Balotelli, 33 anni, ha ancora un anno di contratto con il Sion, con cui è retrocesso nella passata stagione ma si allena da solo e non rientra nel progetto tecnico della formazione svizzera. Le Matin spiega che il club è stanco del suo atteggiamento dentro e fuori dal campo.



Intervistato sull'argomento, Barthélémy Constantin (il direttore sportivo del Sion) ha fatto il punto sulla situazione: "Stiamo seguendo tutte le piste possibili. Abbiamo avuto contatti in Bulgaria, Arabia Saudita e Turchia, ma niente di veramente concreto. Per avere successo nelle trattative è necessario che tre parti siano felici: il giocatore, il club cedente e il club acquirente. Potremmo anche aggiungere una quarta categoria, quella degli agenti. Allo stato attuale, è tutto fermo".



Sulla stessa linea anche il presidente Christian Constantin: "Mario non ha ricambiato la fiducia che abbiamo riposto in lui, né gli sforzi finanziari che sono stati fatti per portarlo qui. Pensa che le regole del club valgano per gli altri, non per lui. Un club saudita è interessato, ma la cosa non è concreta. La finestra di mercato saudita ancora non è chiusa, vedremo".