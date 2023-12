Anche Mario Balotelli commenta il caso che fa più discutere dopo l'ultima giornata di Serie A, ovvero l'arbitraggio di Massa durante Napoli-Inter. Ai microfoni di Tv PLAY, Balotelli dice: "Il primo gol dell’Inter? Era fallo di Lautaro su Lobotka, lo abbraccia e lo tira giù. Per me non ci sono dubbi: il gol andava annullato. Il problema è che l’arbitro non giudica falloso questo intervento ed è assurdo che il VAR non sia intervenuto".



Poi, sul rigore reclamato dal Napoli per il contatto fra Acerbi e Osimhen, l'ex attaccante della Nazionale commenta: "Se non mi danno un rigore così divento pazzo, vado fuori di testa. Il tocco è leggero, ma non è sulla palla. Come si fa a non dare un rigore così? Il piede di Acerbi va sulla caviglia di Osimhen, per me è rigore netto".