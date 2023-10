Nel corso di una live su Tik Tok Mario Balotelli ha parlato anche di Alexandre Pato: Ricordo che lui arrivò quando io segnavo i primi gol in prima squadra nell'Inter, nella stampa c'era questa cosa di Balotelli contro Pato, i due giovani di Inter e Milan. Ricordo che vidi un suo video su youtube e rimasi sbalordito, era fortissimo e veloce, anche in campo da avversari ci siamo sfidati qualche volta, in un derby contro l'Inter lui segnò anche, io giocavo nei nerazzurri".