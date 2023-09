Mario Balotelli dice la sua sul caso Osimhen, e sul futuro dell'attaccante nigeriano del Napoli: "Quel video postato su Tik Tok è una cosa senza senso - dice Balotelli, intervistato da Tv Play -. Non capisco perché lo abbiano fatto, in questo momento non si scherza su Osimhen. Se glielo avessero chiesto, non credo che sarebbe stato d’accordo. Io al posto suo mi sarei infuriato e non poco. Anche lui comunque ha sbagliato a togliere le sue foto da Instagram, i tifosi non hanno fatto niente. Non credo sia plausibile che possa chiedere la cessione per questo, ma penso possa rimanere quest’anno al massimo e poi andare via".