Balotelli svela un retroscena: 'Ricevuta offerta in extremis dalla Salernitana. Ci sarei andato, ma...'

Redazione CM

Mario Balotelli è stato davvero ad un passo dal ritorno in Serie A nel corso dell'ultima sessione di calciomercato o, per meglio dire, nel corso dell'ultimo giorno di calciomercato. Le voci sulle numerose società interessate si erano rincorse di giorno in giorno, ma di proposte ufficiali non ne erano poi realmente arrivate.



L'attaccante dell'Adana Demisport era stato proposto da intermediari a praticamente tutti i club di Serie A che avevano bisogno ed erano alla ricerca di un attaccante. Dal Monza all'Udinese, passando per Sassuolo, Empoli, Cagliari e infine Verona. Nulla da fare, troppi i dubbi anche fisici sul suo rientro eppure c'è stata una società la Salernitana, che alla fine l'offerta vera per SuperMario l'aveva formulata.



A svelare questo retroscena è stato proprio l'attaccante ex-Inter e Milan che in diretta su TvPlay ha racconato: "L'idea di Salerno c’era ma l’offerta vera e propria mi è arrivata all’ultimo e sono rimasto in Turchia. La questione è stata gestita male. Sarei andato ma la trattativa è andata troppo per le lunghe. Se una società ti vuole sul serio la trattativa si può risolvere anche in una giornata sola".