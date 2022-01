Mario Balotelli torna in campo dopo la positività e festeggia al meglio la possibile convocazione per lo stage dell'Italia di Mancini. L'attaccante azzurro segna un minuto dopo il suo ingresso in campo nel 5-0 rifilato dall'Adana Demirspor di Vincenzo Montella al Fatih Karagumruk di Viviano, Biraschi, Biglia e Borini.