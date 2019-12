Matchwinner il Spal-Brescia, Mario Balotelli ha parlato a Dazn al termine dell'incontro: "Abbiamo sofferto molto ma è arrivata la vittoria. Era ora. Ci abbiamo provato anche in gare più complicate di questa ma siamo stati sfortunati. Ora abbiamo altre tre partite importanti, speriamo di fare bene. Ho rincorso tutti? Ho messo una crema sulla gamba, dovevo correre per non provare fastidio (ride, ndr). Far gol è sempre emozionante, poi io gestisco tranquillamente. È bello segnare sotto la curva. Euro 2020? Tutti vogliono giocarlo, per me è importante salvare il Brescia e ho in testa quello. A chi dedico il 50esimo gol in A? A mia figlia e mio figlio".