Mario Balotelli torna a parlare. L'attaccante del Marsiglia sarà il protagonista di un'intervista a Quelli che il Calcio, che andrà in onda domenica 3 febbraio dalle 13.45 su Rai2. Eccone qualche anticipazione: "Il calcio italiano è troppo tattico e un po' noioso, non ho pensato concretamente a tornare in Serie A in questi mesi, però non posso negare che mi piacerebbe chiudere la carriera al Brescia".



TRA NAZIONALE E RAZZISMO - "Mancini è l'allenatore che mi conosce meglio in assoluto, però niente favoritismi. La Nazionale voglio e devo riconquistarmela sul campo, facendo tanti gol. Razzismo? Solo in Italia mi è capitato di essere vittima di buu e insulti di questo tipo. Negli stadi italiani c'è troppo razzismo, ci vorrà tempo ma sono sicuro che vinceremo la battaglia contro i razzisti".