Il Brescia strappa un punto in casa del Parma, al termine del match Mario Balotelli commenta a Sky Sport: "Il litigio con Marocchi? Era una giornata un po' così, ci eravamo già chiariti. Ero più giovane, sono cresciuto. A Brescia mi sono trovato bene da subito con la squadra. Ovviamente non siamo la Juve ma c'è tanta qualità in questa squadra: bisogna lavorare, dobbiamo fare più degli altri ma se siamo tutti assieme come oggi i risultati arriveranno. Nazionale? Darei sempre la solita risposta... Aspettative? Giocare e fare gol, magari pensavo di essere più in alto in classifica, ma prima della fine della stagione ci salveremo. Mercato? Io penso di rimanere, a meno che il presidente Cellino non mi voglia più ho tutta intenzione di rimanere (ride, ndr). Se sto bene a Brescia? Ho avuto veramente pochi problemi in carriera, anche se ho fatto sembrare che ce ne fossero di più. Avevo bisogno di un anno più tranquillo: ho intenzione di rimanere, poi vedremo. Pochi gol? Sono il primo a volerli fare, ho anche avuto abbastanza sfortuna prendendo due-tre pali o traverse e creando occasioni con Juve e Inter. Spero non vada così nella seconda metà di stagione. Giocare più avanti? Quando sono arrivato all'inizio non arrivavano tanti cross per come giocavamo e così cercavo spazio fuori area, poi abbiamo cambiato e anche nelle ultime partite mi sono fatto trovare fuori area, quello è un errore mio. Il litigio con Grosso? La vicenda l'ho vissuta come tutti gli altri giocatori. Il presidente ha preso la sua decisione e io personalmente non me l'aspettavo, niente da togliere a Grosso o Corini, ma non mi aspettavo un cambio di allenatore. L'esclusione? Durante l'allenamento secondo lui non avevo l'intensità giusta e mi ha detto 'per me puoi fermarti qua'. Gli ho chiesto 'vado a casa o vado a farmi la doccia'. Mi ha detto che potevo andarmene e me ne sono andato. Io credo di avere l'intensità giusta in allenamento, 10-15 volte meglio rispetto a quando ero giovane. Forse non al 100%, ma quello credo lo facciano in pochi, forse solo Cristiano Ronaldo. Comunque la mia intensità in allenamento è molto buona, ho avuto un mezzo calo nel periodo di Grosso ma non ha rovinato il lavoro fatto. Secondo me dovete chiederlo al mister. Ululati razzisti? Dopo Verona non ho più visto nulla di questo, ci tengo a ribadire che non ho mai avuto niente contro la gente o la città di Verona. Gli ululati sono arrivati da poche persone, pochi scemi, alla fine lo stadio di Verona si è comportato bene. Riva? Il più grande attaccante italiano e una grande persona, ho avuto un bel rapporto perché quando veniva agli allenamenti mi dava sempre consigli su come calciare. Mi è sempre stato vicino, anche nei momenti difficili".