Balotelli vola in India? Un club lo rifiuta, ecco perché

Lontano dalla Turchia, lontano dall'Europa. L'attaccante classe 1990, attualmente svincolato dopo l'esperienza in Superlig con l'Adana Demirspor, non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini, ha ancora tanta voglia di giocare, di vivere una nuova esperienza, ma rimane, ancora, nella lista dei giocatori senza una squadra. Nel corso delle ultime ore,che, tuttavia, ha deciso di non affidarsi all'ex Milan e Inter.

, che in passato ha vestito le maglie, tra le altre, di Milan, Inter, Marsiglia, Manchester City, Liverpool, Monza e Brescia,Secondo quanto riportato da Times of India, il soprannominato Super Mario - i cui interessi sono gestiti dal Team Raiola -, reduce dall'esperienza in Turchia con l'Adana Demirspor,: il primo è perché sostengono che non sia un obiettivo realistico, il secondo invece riguarda le sue varie vicissitudini fuori dal campo, ritenute troppo difficili da gestire.

Nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato, Balotelli è stato cercato anche da società di J-League, il campionato giapponese, e K-League, la massima lega sudcoreana, ma è stato anche vicino a vestire la maglia del Corinthians, club che – prima di affondare per Depay (colpo ufficiale nella notte) – aveva proposto al centravanti azzurro un contratto biennale.