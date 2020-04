Quella chioma bionda, inconfondibile. O forse no: "Le prime volte che uscivo con mia moglie ci scambiavano per fratello e sorella". Parola di, ex difensore che oggi è stato ospite nella diretta Instagram di Calciomercato.com. Azioniamo la macchina del tempo: maglia bianconera della Juve, stadio Camp Nou. Trofeo Gamper: "". Sì, ma c'è stato un momento nel quale il fenomeno era Balza: "". Mica male come inizio.- Palermo tappa fondamentale della sua carriera. In quegli anni conquista la maglia della Nazionale e in quattro stagioni e mezzo entra nel cuore dei tifosi:: "Difficile non capire cosa significa il derby da quelle parti, dal primo giorno che sono arrivato me ne parlavano tutti". E lui non ha fatto fatica a capirlo: "Ancora oggi i tifosi mi fermano per strada per ricordarmi il mio gol contro la Lazio, io mi sono conservato una pagina del giornale giornale del giorno dopo. Quel giorno credo che a Daniele De Rossi sia scappata anche una lacrimuccia, è un tipo emotivo".- A 33 anni l'addio al calcio giocato, maledetti infortuni. Però: "Nell'ultima partita con le Legends ho giocato appena 45', poi non ho camminato per due giorni". Il fisico ha detto stop, ma nella testa continuava a rotolare quel pallone. Futuro da dirigente, ancora a Roma: Federico aveva il compito di seguire i giovani. Un esempio? Nicolò Zaniolo: "L'Inter voleva a tutti i costi Nainggolan, la Roma in cambio chiese Zaniolo e Radu, e alla fine insieme a Nicolò prendemmo Santon".. Ricordi e rimpianti del passato, con un futuro tutto da scrivere: "C'è stata una chiacchierata con la Spal, con il ds Davide Vagnati sono sempre in contatto". Da Pellegrini a Gerson, quando parla dei 'suoi' giovani gli brillano gli occhi: "Ti rubo solo altri due secondi". La passione e l'amore per il suo lavoro, la nuova vita di Federico Balzaretti.