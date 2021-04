Federico Balzaretti, ex difensore tra le altre della Roma, attualmente commentatore per Dazn, parla della lotta scudetto a Centro Suono Sport: "Le prime sette in classifica me le aspettavo: l’Inter è sempre stata favorita perché il lavoro fatto da Conte lo scorso anno è in continuità con quello di questa stagione invece la Juventus già stava cambiando e mi aspettavo che potesse avere qualche difficoltà in più. In linea generale la classifica rispecchia i valori del campionato. Il Covid ha condizionato tutto, gli allenatori dovevano essere bravi quest’anno a lavorare con tutto il gruppo, vi è una difficoltà generale perché nessuno ha fatto la preparazione e tutte le squadre hanno avuto molteplici impegni”.