Naso insanguinato e frattura sospetta. Queste sono le condizioni di Louis, 11 anni, che dopo aver visto la macchina di Salah in giro per Liverpool è corso verso l'attaccante finendo addosso a un lampione. Brutto scherzo giocato dall'emozione. Momo ha visto la scena ed è sceso dalla macchina per soccorrere il ragazzo, che, insieme al fratello Isaac si è scattato una foto con il suo idolo. "Salah era dispiaciuto per quello che era successo e si è reso subito disponibile" ha detto il patrigno di Louis a Sky News.