L'ha condannato con un comunicato ufficiale il bambolotto raffigurantecon un cappio al collo esposto dai tifosi Colchoneros nella capitale spagnola a poche ore dal derby di Coppa con il Real:La rivalità tra i due club è massima, ma anche il rispetto. Nessun individuo, qualunque siano le sue intenzioni o colori, può macchiare la convivenza tra diversi hobby. È responsabilità di tutti evitarlo.Vista l'immagine apparsa oggi su diversi media in cui è stato lanciato un messaggio di odio nelle ore precedenti la partita che affronterà stasera il Real Madrid nei quarti di finale della Copa del Rey, il Club Atlético de Madrid comunica:Che fatti come questo sono assolutamente disgustosi e inammissibili e mettono in imbarazzo la società. La nostra condanna per ogni atto che leda la dignità delle persone o delle istituzioni è clamorosa e assoluta.La rivalità tra i due club è massima, ma anche il rispetto. Nessun individuo, qualunque siano le sue intenzioni o colori, può macchiare la convivenza tra diversi hobby. È responsabilità di tutti evitarlo.Non conosciamo l'autore o gli autori di questo atto spregevole, ma il loro anonimato non elude la loro responsabilità. Ci auguriamo che le autorità riescano a chiarire quanto accaduto e che la giustizia aiuti a bandire questo tipo di comportamento.