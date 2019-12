"Ho speso gran parte dei miei soldi per alcool, donne e macchine veloci, il resto l'ho sperperato". Firmato: George Best. Filosofia di chi ha vissuto sempre in un equilibrio precario tra alti e bassi. Ma si potrebbe fare un copia e incolla per tanti altri giocatori, che nella loro carriera si sono persi dietro troppe distrazioni.. Una sorta di angelo custode finanziario, che in esclusiva a Calciomercato.com ci spiega il suo lavoro."La passione per questo sport e il motivo per il quale iniziai a praticarlo mi sono state trasmesse da mio nonno Giuseppe Virgili, centravanti di quella meravigliosa Fiorentina che vinse lo scudetto nel 1956 e della nazionale, con la quale realizzò una doppietta contro il Brasile a San Siro. Oggi mi diverto a seguire mio fratello Alessandro, 2001, che, dopo aver fatto le giovanili nella Fiorentina, gioca in Serie D nella Sangiovannese"."Nel calcio ho un'amicizia ventennale con Tommaso Urso, collaboratore della P&P Sport Management. Prima gli segnalavo qualche ragazzo che mi colpiva quando andavo a vedere mio fratello, poi ci siamo resi conto che una figura come la mia che offre consulenza finanziaria personalizzata non esisteva, così abbiamo iniziato una collaborazione insieme"."Secondo me è fondamentale, li aiuto a crescere consapevoli. Questi ragazzi, spesso molto giovani, si ritrovano a diventare ricchi da un momento all'altro e non pensano al futuro, ad accumulare e a proteggere i propri risparmi. Io ho vissuto la realtà di mio nonno, so cosa vuol dire guadagnare tanto per 10/15 anni e poi ritrovarsi a voler mantenere lo stesso stile di vita senza poterlo fare"."Banca Generali è una realtà di eccellenza nell'offrire assistenza per la protezione del patrimonio e strumenti specifici per i giovani calciatori.Mi supporta mettendomi a disposizione servizi orientati alla pianificazione dal punto di vista patrimoniale, in modo tale da poter curare fin da subito l'aspetto del dopo carriera e costruire insieme quella che sarà poi la loro fonte di reddito.”"Certo. Ho visto conti correnti prosciugati in pochi anni anche a causa di investimenti folli o per la presenza di consulenti improvvisati, a quel punto devono reinventarsi in qualche modo se vogliono continuare a vivere. In Europa quasi il 40% dei calciatori sono a rischio povertà 5 anni dopo il ritiro"."Offrire protezione e tutela, in modo tale che i ragazzi possano pensare solo al campo. Far capire loro capire che purtroppo la vita professionale di un calciatore ha un tempo limitato, ed è fondamentale che capiscano l'importanza della pianificazione finanziaria in modo tale da garantirsi un futuro anche dopo la fine della carriera "."Non è semplice. Anche perché spesso sono minorenni e si parla direttamente con la famiglia. Parlando di soldi si rischia sempre di passare per persone materiali o per gli squali di turno. Per questo io preferisco iniziarli a gestire quando hanno circa 16 anni e guadagnano cifre più basse, evitando di far pensare agli altri che io possa avere interessi personali. Credo che, se si costruiscono rapporti sulla fiducia, sulle competenze e sul rispetto, queste relazioni diventano indissolubili”."Il primo ragazzo del quale ho iniziato a gestire personalmente il portafoglio: Gabriel Meli, portiere dell'Empoli. Si è affidato a me quando ha firmato il pre contratto. Ho sentito subito la fiducia da parte sua, e a distanza di anni penso (e spero) che si riaffiderebbe a me"."Vorrei esserlo, spero di riuscirci. Io sono a disposizione h24 per i calciatori, li vivo dentro e fuori dal campo e credo di essere l'unico ad aver impostato la mia professione in questo modo "."Quella che arriverà. Quando uno di questi ragazzi calcherà grandi palcoscenici e il nostro rapporto rimarrà sempre lo stesso. La cosa più bella è costruire un rapporto che vada al di là di quello professionale; vere la loro fiducia per quello che sei, e non per i risultati che porti".