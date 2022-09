ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "So che posso diventare molto più forte: punto a giocare tranquillo, aiutando la squadra e migliorando passo dopo passo. Il gol verrà da sé. Inizialmente ero un centrocampista, poi un allenatore mi disse che la mia velocità era sprecata in mezzo al campo e così ho cambiato ruolo".Quando mi ha telefonato, ha detto che mi voleva a Lecce per inserirmi in una squadra adatta alle mie caratteristiche. Mi ha mandato foto del Salento, dicendo che 'lo stadio è sempre pieno e, quando farai una delle tue giocate, si alzeranno tutti in piedi'. Wow! Ho chiamato amici e parenti, avvisandoli che sarei stato il primo zambiano in Serie A. Ora penso a fare una grande stagione col Lecce, fra qualche anno, ho scoperto un clima e una cultura a me sconosciuti. Ho tenuto duro per provare a regalare un futuro migliore alla mia famiglia, ne è valsa la pena. Ho comprato casa a mia nonna, che si è presa cura di me e delle mie sorelle. Ho perso mio padre quando avevo 4 anni, mentre