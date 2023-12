Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e fondatore dell’università telematica UniCusano, nonché ex-proprietario della Ternana, sembra aver lasciato per il momento da parte il calcio giocato per investire su quello “parlato”.



Secondo quanto si legge su Repubblica, l'imprenditore è infatti pronto a lanciare una nuova radio nella capitale, interamente dedicata alla Roma.



La nuova radio della Roma nascerà su una stazione di proprietà di Bandecchi, che è già proprietario di Radio Cusano, e sarà pronta ad andare “on air” all’inizio del 2024. La data prevista è l’8 gennaio, a ridosso di Roma-Atalanta che si giocherà il 7 all’Olimpico, mentre la frequenza è 88.100, che Bandecchi controlla da un paio di anni e che ad oggi trasmette solo musica.



“Come in tutte le iniziative editoriali – spiega l’imprenditore, come si legge su Repubblica – l’obiettivo è quello di fare soldi. E contiamo di farlo realizzando un bel prodotto di qualità che si concentrerà sulla Roma, con buona pace dei tifosi della Lazio che spero per questo non se la prenderanno con noi”.