Nuovo, inaspettato ribaltone nella vicenda Palermo per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, che da parecchio tempo ha messo nel mirino la società rosanero. Nelle scorse settimane il patron blucerchiato si era tolto dalla corsa alla squadra, annunciando di non partecipare al bando, mentre negli ultimi giorni si era diffusa l'indiscrezione di un possibile colpo di scena.



La notizia poi è diventata certezza ieri, quando Ferrero ha annunciato "Ci sono anche io, e più di prima". Ulteriore conferma si è avuta quando il sindaco Leoluca Orlando ha svelato i nomi di colore che hanno presentato proposte. ​A partecipare al bando sono state Hera Hora S.r.l (Mirri-Di Piazza), Palermo FBC 1900, Cuore Rosa Nero (Perigeo), Palermo Football Club, Zurich Capital Fund e Holding Max, la controllata di Ferrero. La decisione definitiva arriverà entro domani sera.



Ferrero dal canto suo ha brevemente commentato la vicenda: "Operazione compiuta. Ora tocca al sindaco e al popolo palermitano", ha detto a mediagol.it dopo aver consegnato i documenti necessari. Bisogna ricordare che all'interno del bando viene specificato un passaggio chiave: le candidature ricevute da soggetti che negli ultimi cinque anni sono stati “proprietari, amministratori o dirigenti con poteri di rappresentanza federale in club esclusi dalla FIGC” saranno automaticamente rigettate. Lo stesso effetto si avrà in caso di “condanne per reati colposi superiori a 5 anni o condanne per reati contro il patrimonio, per bancarotta o per scandali calcistici” da parte del o dei candidati.